¿Qué hizo Diego al descubrir que Ana baila en un "nightclub"?

Luego de que Jennifer terminara su relación con Nicolás, este llegó muy desconcertado a su casa y provocó que Diego busque a la joven en el 'nightclub' donde trabaja, sin imaginar a quien más encontraría allí.

Aunque la amiga de la nana le pidió tener la conversación fuera del local, no pudo impedir que viera la presentación que Ana iba a realizar en ese momento.

La niñera no tuvo otra opción que pedirle que no cuente el secreto que ha guardado desde hace mucho con el fin de que Fernando no la despida del puesto. Ella le explica que no puede desligarse de este trabajo, puesto que tiene un contrato por una deuda con el dueño del establecimiento que la ata a seguir bailando en las noches.

A pesar de que la mujer le ruega que no comente nada sobre el tema con su hermano, él le hace creer que no está convencido con lo que ha escuchado y se va, no sin antes decirle que el padre de los menores debe saberlo.

Sin embargo, Diego solo planeaba hacerle una broma y no pensaba que la bailarina fuera a tomar una decisión radical: revelar su verdad en una carta dirigida a Fernando. ¿Podrán impedir que la lea?