Salvador le lanza una advertencia a Tristán por el dinero que encontró

Tristán recibió la maleta que no debía y encontró el dinero que Salvador recibió para encontrar a "Duque".

Ante esto, decide buscarlo para que le cuente de dónde lo sacó; sin embargo, la respuesta que le da lo deja aún más preocupado.

Salvador le comenta que se trata de un nuevo empleo como vigilante privado de un exministro, algo que Tristán no cree, pero él le insiste que no se meta en sus asuntos porque "no sabe en lo que se está metiendo".

Mira lo que pasará en los últimos capítulos de "Mi Amor el Wachimán". Hoy a las 9:00 p.m.