Nikko Ponce confirmó que tuvo romance con actriz de 50 años

El actor Nikko Ponce reveló que tuvo un romance con una actriz de 50 años, con la que trabajo muchos años atrás.

El popular Tristán de "Mi amor el wachimán" contó algunos detalles, pero se negó a comentar qué producción era, para preservar la identidad de su excompañera.

"No voy a decirlo. Sería un chongazo. Ella tiene un hijo y creo que él tenía la misma edad que yo. Fue hace casi ocho años. No fue una relación sentimental, ella no fue mi novia. Simplemente nos atraíamos mutuamente", manifestó en diálogo con América Noticias.

Mira también:[FOTOS] Mira cómo vivieron los actores el estreno de Mi Amor, el Wachimán 3

"Fue una experiencia que no voy a olvidar. Fue algo muy divertido, aprendí bastante de ella. Ella actúo conmigo, pero no voy a decir dónde porque la van a sacar al toque", agregó.

Cabe resaltar que Nikko Ponce se suma a los jóvenes que han hecho público un vínculo sentimental con famosas del medio artístico.

Mira también: [VIDEO] Johanna San Miguel confirmó que está saliendo con Stefano Salvini

¿Estarías con una persona mucho mayor que tú?