¿Yiddá Eslava mantiene a sus hijos sin ayuda de Julián Zucchi?

Yiddá Eslava fue consultada si Julián Zucchi se hace cargo de la manutención de sus hijos o si ella se encarga en su totalidad. "Esos temas están ahorita judicializados como correspondían. Cuando no te pones de acuerdo con el padre de tus hijos, se tiene que ir a una instancia donde la justicia se encargue. Yo le pago a mis nanas. Yo le pago de mi trabajo, no es que a mí me las regalan, a mí nadie me mantiene, o sea, eso lo quiero dejar clarísimo", dijo.