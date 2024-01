¿Yahaira Plasencia quiere casarse y tener hijos con Jair Mendoza?

Yahaira Plasencia fue consultada por la posibilidad de contraer matrimonio con Jair Mendoza y convertirse en madre. La cantante negó que entre sus planes para este 2024 sea formar una familia con su pareja. "Yo no me veo todavía, tengo muchas cosas que hacer (...) Yo soy feliz con lo que tengo. Siempre he creído que tener una familia e hijos es una responsabilidad bien grande. Yo he crecido con el cuidado de mis papás y eso quisiera para mis hijos. Más adelante", acotó.