Yahaira Plasencia sobre Sergio George: “He aprendido mucho de él”

“Con Sergio está todo súper bien, pero yo estoy liderando mi proyecto (Pero has aprendido un poco de lo que él hacía) Muchísimo, yo he viajado muchísimo con Sergio, he estado cuando Marc Anthony ha estado produciendo (¿Sientes que es un gran productor, entonces?) He aprendido muchísimo, he absorbido muchísimas cosas de Sergio y yo lo estimo muchísimo, él sabe que yo lo quiero como un padre y nada, hasta el día de hoy seguimos conversando y todo súper bien con él”, precisó sobre Sergio George.