Yahaira Plasencia fue consultada por la posibilidad de incursionar en la cumbia luego de interpretar algunas canciones en sus últimos conciertos. Si bien, al artista señaló que no le cierra las puertas a ningún género, aseguró que no dejará la salsa. "No, para nada, hay shows donde únicamente hago mis temas, pero hay otros donde sí implemento mix Bareto, mix Agua Bella, dije voy a darle unos minutos de cumbia”, aclaró.