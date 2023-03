Yahaira Plasencia publicó conmovedor mensaje a sus padres: Me hicieron una mujer fuerte y nunca me dejaron caer

“¿Si soy bendecida? Siempre lo digo y lo afirmo, soy la mujer más bendecida del mundo junto con mis hermanos. Hoy mis padres cumplen 39 años de casados y les cuento que hemos pasado de todo, desde no tener para comer, para los útiles, que nos corten la luz, el agua y créanme que mucho más! Pero saben que me reconfortaba? Estar siempre unidos teniendo nada pero felices. Gracias papá, gracias mamá por esas navidades tan bonitas donde hicieron lo posible para comprarnos un juguete a mí y a mis hermanos, gracias por enseñarnos que la familia siempre es primero. Hoy son mi motor y motivo y mientras tenga vida voy a cuidarlos y engreírlos, así como lo hicieron conmigo de niña. Me hicieron una mujer fuerte y nunca me dejaron caer, gracias por tanto padres, gracias!! Hoy los celebro y le agradezco a Dios por tenerlos conmigo. Feliz 39 años de casados, los amo con mi vida”, mencionó la salsera.