Yahaira Plasencia aseguró que no comunicará a los medios de comunicación su próxima relación sentimental. La cantante resaltó que no está de acuerdo en oficializar una relación, pese a ser personajes públicos. "Cada uno vive su amor como mejor le parezca. Si tú te sientes bien así, perfecto. Hay cosas que a veces ni se preguntan porque solo se ven. Yo no estoy muy de acuerdo con eso de oficializar y esas cosas. Si yo tengo una relación más adelante, no voy a salir a oficializar", sentenció.