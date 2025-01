¿Yahaira Plasencia fulminó a Josimar con fuerte indirecta?

El salsero que radica por el extranjero había mencionado que Yahaira no es un referente de la salsa peruana en el mundo y que solo Daniela Darcourt brilla: “Número uno, Daniela Darcourt, que está saliendo. La ayuda que le está haciendo Tito Nieves, se está apalancando bien (…) (¿No entra Yahaira ahí?) No lo sé, brother Yo creo que no, todavía no entra. Está trabajando para lograrlo, pero hasta ahorita creo que no entra Yahaira ahí”.