¿Yahaira Plasencia debutará como conductora este 2024? Esto confesó sobre sus planes

Yahaira Plasencia se está enfocando al máximo en su carrera musical, sin embargo no descarta regresar a la actuación e incluso probar otros rubros como la conducción. "Sí me gustaría retomarlo, me gustaría poder conducir también, poder hacer otras cosas, pero también esto de acá te mantiene como que 24/7, todo el tiempo ahí; pero en algún momento yo estuve en Esto Es Guerra, estuve grabando Cumbia Pop y estuve con mis show, entonces yo creo que salí viva y cansadísima, pero fue una experiencia muy bonita ¿no? Trabajar con Erick Elera, con Tula Rodríguez, con un montón de actores súper buenos, con mucha trayectoria, entonces la verdad que bien, así que si se da la oportunidad de hacer algo así, yo feliz, lo aceptaría con mucho gusto", mencionó la salsera.