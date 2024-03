Lita Pezo sobre su polémico final en Viña del Mar: "No me define"

La conductora le preguntó a la intérprete qué fue lo que sucedió en la gran final, resaltando que estuvo recibiendo buenos elogios y altos puntajes. "En lo particular yo estaba tranquila, no vi o escuché cuánto había sido el puntaje, no tenía conocimiento. Pero cuando bajé del escenario me dijeron que había tenido el puntaje que tuve, y mi equipo estaba como ‘qué pasó, hay que hacer algo’. Yo les decía ‘no se preocupen, esto pasa por algo’. Los concursos muchas veces son inciertos hasta el último momento. Entonces, definitivamente siento que un concurso no ganado no nos define”, dijo.