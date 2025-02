Tula Rodríguez tuvo conmovedor reencuentro con su hija Valentina

Tula Rodríguez no pudo contener las lágrimas al cantar "Antología" en el concierto de Shakira. La actriz se grabó en el preciso momento que entonaba el tema en el Estadio Nacional y compartió su nostalgia. “Antología me toca el alma. Olvidaste una final instrucción, porque aún no sé cómo vivir sin su amor”, escribió como descripción de su video, el cual muchos han relacionado su reacción por la muerte de su esposo, Javier Carmona.