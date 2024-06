Michelle Soifer descartó trabajar con Sergio George por este motivo

La integrante de Esto es Guerra señaló que siente admiración por el también pianista; sin embargo, dejó en claro que no tiene planeado contactarse con él para laborar juntos, pues ahora está con Yahaira Plasencia. “Creo que no, no que no me gustaría, pero si él está trabajando con Yahaira, es su productor, no tengo por qué meterme", comenzó diciendo.