Sergio Galliani reveló si Gladys regresará a AFHS 2025

Gladys no pudo evitar que Miguel Ignacio de las Casas derrumbe la casa de los Gonzáles y decidió abandonarlo junto a su hijo Oto. "Miguel Ignacio, a nosotros no nos hacen felices las mismas cosas... tú no vas a cambiar y como yo tampoco... no podemos seguir juntos. Adiós, la Gladys", fue el mensaje final que le dejó Gladys a Miguel Ignacio, quien quedó desconsolado.