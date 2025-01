La Segura preocupó por sus síntomas de embarazo: "Me ahogo"

Natalia Segura utilizó sus redes sociales para contar algunos momentos difíciles que vive durante su embarazo. La influencer preocupó a sus seguidores al revelar que no podía respirar bien. “Me ahogo, me siento ahogada, ¿es normal sentirse tan ahogada? Hay momentos, lapsos, donde literalmente me dan ahogamientos. Trabajé toda la tarde, por la mañana estuve re bien haciendo todo lo de la casa y me acabo de acostar y me entran los ahogos. Me falta el aire”, dijo.