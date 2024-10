“(¿Ustedes conscientemente decidieron tenerlo?) Sí, claro (Un hijo es un desafío y tú que lo has vivido por nueve años con tu hija ¿qué le prometes a ese bebé?) Hasta el día de hoy siempre he sido un padre presente con mi hija, y va ocurrir lo mismo, voy a ser siempre el padre presente que he sido con mi hija y prometerle que siempre le voy a dar todo el amor, todo el respeto, todo el cariño que se merece”, sostuvo.