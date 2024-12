Salsero Yiyo Sarante reconoce y canta con Jeinson Manuel en USA.

Además, el peruano no ocultó su emoción. "Fue un momento increíble, no lo esperaba, vine acompañado de los Gerentes de Diamond Musica Group; con el unico fin de disfrutar del maestro; pero nunca imaginé que Yiyo Sarante, un artista que admiro tanto, me reconociera entre el público y me invitara a cantar con él. Es algo que voy a recordar toda mi vida", apuntó.