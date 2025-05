Said Palao sueña con Alejandra Baigorria como mamá

Said Palao no solo está enamorado, sino que también está lleno de ilusiones. El popular chico reality sorprendió al publicar cómo visualiza una futura etapa junto a su pareja Alejandra Baigorria. Como se recuerda ambos están en su luna de miel en París. La revelación dejó ver el lado más sensible y comprometido del deportista, que ya se proyecta nuevamente como papá.