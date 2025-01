Said Palao: su hija sorprendió al cantar acapella en inglés

Caetana Palao, hija de Said Palao, sorprendió en su cuenta de Instagram al compartir un video donde se luce cantando en inglés. La pequeña decidió mostrar su talento al entonar acapella "APT" de Bruno Mars. No pasó mucho tiempo para que los usuarios aplaudieran su talento y resaltaran su increíble voz. "Aún me da vergüenza, pero me encanta cantar", escribió como descripción al clip.