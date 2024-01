Said Palao sorprendió a su hija Caetana con tremendo regalo de cumpleaños.

Said Palao dejó muy sorprendida a su hija Caetana al llegar a su fiesta de cumpleaños con un singular regalo junto a su hermano Austin Palao. El futuro esposo de Alejandra Baigorria no dudó en perseguir a su hija a al tener entre sus manos una pistola de agua al aprovechar que la temática de la fiesta de la pequeña era en la piscina. En otro momento, Said lanzó a Caetana a la piscina porque le embarró su rostro de pastel.