Said Palao descartó así boda televisada con Alejandra Baigorria

Said Palao decidió aclarar algunos puntos de su boda con Alejandra Baigorria que se realizará en el 2025. El integrante de Esto es guerra descartó tajantemente que su matrimonio sea televisado como lo habría deseado su novia. "Me gusta más la privacidad y no exponiendo las cosas. Televisado no creo, la verdad que no lo deseo. Televisarlo, no, pero de todas maneras van a entrar cámaras", concluyó.