Alejandra Baigorria al parecer habría puesto una pausa a los planes de boda con Said Palao, pues el trabajo y otros pendientes importantes están acaparando toda su atención y tiempo. “La verdad es que no he avanzado nada, todavía falta tiempo y ya separé lo que era más importante y listo, solamente es el procedimiento que continúa, ¿no?”, precisó.