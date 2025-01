¿Said Palao coincide Ale Baigorria para transmitir boda YouTube?

Said Palao no tuvo problemas en unirse a la propuesta de Alejandra Baigorria, quien reveló que le gustaría transmitir su boda a través de YouTube. "No me complico con esas cosas. Sería bacán, ¿no? Eso de rentabilizarlo, igual las cámaras van a estar ahí, no es que haya una primicia porque todo el mundo estará con sus celulares, pero tampoco me parece mala idea", precisó.