Rosángela Espinoza reveló millonaria pérdida por inventir en Kick.

Rosángela Espinoza reveló a sus seguidores de TikTok que tuvo una millonaria pérdida de dinero en l aplataforma de streaming "Kick" tras invertir en equipos de alta calidad y no obtener los resultados esperados. La integrante de EEG se mostró arrepentida de desembolsar cerca de 50 mil soles o 10 mil dólares. "Invertir en equipos que ahora me sirven para mis asesorías así que no se confundan, estudien y lean. No es fácil, más fácil es hacer dinero en TikTok", expresó.