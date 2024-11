Rosángela Espinoza: "No me gusta competir con Karen Dejo".

Rosángela Espinoza se mostró feliz para la web de América Televisión al calificar su enfrentamiento contra Melissa Loza como una competencia pareja y que se cuidan, en comparación con lo que tenía con Karen Dejo. "Me gusta competir con Melissa porque nos cuidamos. Eso no pasaba con Karen Dejo y es algo que no me gusta competir con ella. (¿Sientes que subió tu nivel?) Claro, con Melissa me tengo que esforzar más, algo más extraordinario", dijo.