Rosángela Espinoza está atravesando un triste momento por la pérdida de su mascota y a través de sus historias de Instagram, compartió cómo se está sintiendo tras ya no tenerla a su lado. "Llego a casa y no verla es un dolo tan fuerte. Solo Bonita me recibe, cuando eran las dos", se lee en las primeras líneas de su texto y luego mostró la urna donde mantiene sus cenizas.