Rafael Cardozo reveló duro momento que vivió con su familia tras terminar con Cachaza

“El último paso fue lo que hice yo, pero es una relación que ya terminó, ella ya está en otra relación, pucha me da un poquito de cosita, ahí veo que la gente comenta mucho su nombre, siempre las preguntas tienen nombre de ella, me pone un poco tenso porque yo siempre me mantuve callado, estuve alejado cinco meses después del termino de mi relación, fue ese el motivo también porque me fui de esto es guerra el año pasado, pero ahora ya pasó, ya de verdad casi diez u once meses, en octubre terminamos”, sentenció.