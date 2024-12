¿Rafael Cardozo confirmó affaire con Tilsa Lozano años atrás?

Rafael Cardozo confirmó que tuvo un affaire con una "vengadora" en el programa "Edson pa' qué más" de Edson Dávila en YouTube. El conductor consultó si se trataba de Tilsa Lozano y esto fue la respuesta de Rafa: "No me gusta hablar tanto porque es una persona casada. No hubo ampay ni nada. Nunca he hablado de ella. (¿La Tili?) Es alta, colita, sigue siendo una mujer hermosa y en su momento era la mujer más deseada del país... Ya, sí, sí (hubo affaire)".