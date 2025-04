Premios India Catalina: Andrés Wiese y Ale Fuller brillaron

En el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI), se realizó la firma pública de la alianza entre Welt Six y Bluhaus, la agencia de representación más influyente del Perú. Este encuentro marcó el inicio de una nueva era de colaboración latinoamericana en la representación artística. “Firmar esta alianza con Welt Six no solo nos acerca a los planes de expansión, los talentos peruanos tendrán mayores oportunidades y visibilidad en el mercado colombiano, país gestor de importante contenido audiovisual para plataformas y canales, sino que, además, ratifica que nuestra agencia y la colombiana comparte la misma filosofía de trabajo. Por primera vez, tenemos un puente directo con Colombia y Estados Unidos, bajo una estructura ética y con estándares de clase mundial”, expresó Javier Vílchez, Gerente de Bluhaus.