Patricio Parodi respondió si está listo para volver a enamorarse

Patricio Parodi no pudo evitar que le preguntaran si está listo para iniciar una nueva relación a casi 5 meses del fin de su romance con Luciana Fuster. Y es que el guerrero fue vinculado con una tiktoker por subir un video donde aparecen muy unidos y los rumores de un nuevo amor no faltaron."Estoy tranquilo, estoy súper relax, conociendo amigos, personas, saliendo a divertirme. Me van a ver haciendo (cosas) de una persona normal. Están tratando de vender que estoy saliendo todos los días, pero no hago nada malo”, sentenció.