¿Patricio envió carta notarial a Jazmín Pinedo? Esta fue su reacción

Jazmín Pinedo se mostró sorprendida cuando Choca Mandros le enseñó una supuesta carta notarial enviada por "Patricio". "Patricio te mandó una cartita notarial. No he dicho qué Patricio, pero hay algunos que hablaste hace poco y que están lanzando titulares", dijo el conductor, mientras que la "Chinita" no paraba de reírse al decir que conoce a muchos Patricio. ¿Se tratará de Patricio Parodi?