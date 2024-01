Papá de Alejandra Baigorria tras anuncio de boda con Said Palao: ¿Me harás abuelo?

Sergio Baigorria, el padre de Alejandra Baigorria, confesó que pensó que su hija le iba a dar la noticia que estaba embarazada de Said Palao. "Me llamaron tempranito por la diferencia de horarios, pa tenemos una noticia que darte con una cara de felicidad mi hijita, le contesté, ¿me vas hacer abuelo? No pa y me contó su historia de amor, te amo hijita, eres una maravillosa mujer. Felicidades Said, un abrazote", escribió el alcalde.