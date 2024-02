Paolo Guerrero reafirmó su renuncia a César Vallejo con contundente comunicado

“En mi decisión de rescindir el contrato laboral y solicitar mi desvinculación ha primado la vida, la seguridad y la tranquilidad de mi familia, amenazada expresamente, según los mensajes extorsivos, si iba a vivir a Trujillo. No existe ninguna promesa que garantice que no les pasará nada; y transar con la delincuencia no puede ser el camino para resolver este problema. Siento que, así como defiendo la camiseta de mi país en la cancha dando lo mejor de mi hasta el último momento, debo proteger a mi familia, tanto más si tengo un hijo que a la fecha tiene 25 días de nacido, alumbrado prematuramente y otro de 10 meses, a quienes deseo tener a mi lado y ver crecer, sin su integridad y vidas, comprometidas por amenazas”