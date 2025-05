Pamela López se pronunció por denuncia agresión de Paul Michael

"(¿Te asusta la fama de agresor que se le quiere dar a él?) No, no me asusta. Yo conozco a una persona distinta y esos temas creo que él con la persona que tenga que arreglarlo, lo solucionará, pero yo por hoy por hoy tengo más cautela, más cuidado, y no me asusta. (¿No le viste ninguna actitud que no te haya gustado?) No, para nada, cero", explicó López.