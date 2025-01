¿Pamela López fue reemplazada por Pamela Franco en videoclip?

Pamela López reveló en un programa de radio Panamericana que iba a grabar un videoclip con Brunella Torpoco de la canción "Dile la verdad", y que finalmente el proyecto fue protagonizado por Pamela Franco. "Hubo una conversación no sé si con ella o su manager (...) Fue antes. Tenía programado todo para ese video pero no sucedió, en la madrugada le dijeron a mi manager que no iba y una semana después se grabó su video", dijo.