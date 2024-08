Pamela Franco y su tajante mensaje tras concierto en Huamachuco

Todo parece indicar que el escándalo con Christian Cueva en Huamachuco no ha afectado a Pamela Franco, pues reapareció en sus redes en un avión rumbo a Arequipa. La cantante se grabó enviando un mensaje a sus seguidores sin referirse a su supuesto romance con el futbolista. "A seguir trabajando porque pese a todo es un lujo parar y no me lo puedo dar. Así que a seguir trabajando con mucha fuerza, bendiciones y que tengas un súper lindo día", dijo muy contenta.