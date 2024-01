Pamela Franco habló sobre casarse con Christian Domínguez este 2024

"Si lo prepara, déjalo que lo prepare. No hay que esperar nada para que nos sorprendan. Hay que vivir el día a día y hay que vivirlo de la mejor manera. Hay que disfrutar de lo que tenemos porque si vamos pensando en lo que no tenemos, no vives bien, así que (tranquilidad)", añadió Pamela Franco, dejando en claro que aún no tiene planes de boda con el padre de su pequeña.