Pamela Franco se sometió a nuevo retoquito en el rostro

Pamela Franco utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para contarle a sus seguidores que se sometió a un nuevo retoque y esta vez en el rostro. "Me voy a hacer unos arreglos que, la verdad, hace tiempo me los quería hacer para que mi carita se vea más perfilada. Me encantó", se le escucha decir a la cantante mientras muestra el resultado en su cara.