Pamela Franco opinó sobre pelea de Pamela López y mamá de Cueva.

Pamela Franco no pudo evitar que le pregunten sobre la pelea que protagonizaron la mamá de Christian Cueva y Pamela López en el aeropuerto. La cantante de "Dile la verdad" prefirió guardar silencio. "Pero yo ahí qué voy a opinar, hermano. Yo no tengo nada que decir, no tengo nada que ver, hay dos personas involucradas y creo que por una parte de respeto creo que prefiero, callarme", dijo.