Pamela Franco ojalá no sea saladera: Redes reaccionaron tras show

Pamela Franco a pesar de la fuerte lluvia en Cusco cumplió con su presentación en la Noche del Rojo Imperial para Cienciano, y tras la publicación del club de Christian Cueva en redes sociales los comentarios no se hicieron esperar. "Contrato es contrato", "No quiero decirlo pero ojalá no sea saladeria", "El club deportivo de la farándula", "Boten a Cueva", "¿No había artistas cusqueños?", "Plata es plata", fueron algunos de los comentarios en contra de la novia del futbolista.