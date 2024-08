Pamela Franco no se arrepiente de calificar a Cueva como un error

Pamela Franco aseguró que no se arrepiente de calificarla de "error" a Christian Cueva por estar con distintas mujeres, pero aclaró que ahora está centrada en ella. "No es que yo me arrepienta de haber dicho que ha sido un error porque yo creo que el error fue los tiempos y las circunstancias, eso se mantiene y por eso pedí las disculpas del caso. Ahora estoy centrada en mí y no quiero hablar de otras personas", acotó.