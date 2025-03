Pamela Franco durante una entrevista con Jazmín Pinedo contó que no considera que su actual pareja Christian Cueva sea una persona alcohólica."Él es un deportista, yo no veo a una persona alchólica, yo hablo de lo que he visto, de lo que he vivido, mi experiencia con él. Yo por más amor que sienta si sé que tenga a una persona adicta al alchol o drogar no podría", dijo la cantante.