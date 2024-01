Pablo Heredia envió contundente mensaje al "amor de su vida"

Pablo Heredia estuvo como invitado en 'Más Espectáculos' para hablar sobre 'Súper Ada' y antes de terminar el programa, aprovechó para mandar un contundente mensaje al "amor de su vida". Todo sucedió luego de que Jazmín Pinedo le preguntara si estaba soltero. El argentino aseguró que aún no tiene pareja, pero desea enamorarse, por lo que no dudó en dirigirse a las mujeres del Perú. "Estoy soltero, pero ya aparecerá. Este es un mensaje para el amor de mi vida, que seguramente me está viendo, que me busque. Estoy en Lima, Perú. Algún alma gemela por ahí", dijo.