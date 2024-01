Onelia Molina y Mario Irivarren viven romántico viaje en Suiza

Onelia Molina y Mario Irivarren disfrutan de un merecido viaje a Suiza donde celebraron Año Nuevo y el integrante de Esto es guerra no dudó en convertirse en su profesor de esquiar ya que es la primera vez que la modelo iba a realizar dicho deporte. Ambos no paran de publicar diversas fotos de su viaje donde Onelia no para de agradecer a su pareja por motivarla a perder el miedo de esquiar en los Alpes suizos.