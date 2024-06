Onelia Molina "prohibió" a Mario Irivarren ir a la despedida de soltero de Said Palao

Onelia Molina no sabía que el viaje que hará Mario Irivarren juntos a algunos integrantes de Esto es guerra tenía como motivo la despedida de soltero de Said Palao a pocos meses de su boda con Alejandra Baigorria. La modelo arequipeña bromeó por la noticia y no le dio permiso a su enamorado: "¿Cómo? Ya no va".