Onelia Molina jura no regresar con Mario Irivarren: "Cerré ciclo"

"'No, mi amor' era una afirmación y no era nada por cariño. Era como que un 'ya hijito'. Valga la aclaración, sí, por favor no tergiversen porque no va por ahí. Yo ya terminé mi relación hace un mes y ya cerré el ciclo así que no iba por ahí", sentenció Onelia dejando en claro que no hay oportunidad de regresar con Irivarren en un futuro.