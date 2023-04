Onelia Molina y Facundo González enviaron mensaje a Mario Irivarren

Por su parte, la expareja de Diego Chávarri afirmó que el combatiente histórico no le hizo ningún tipo de comentario sobre la salida con Facundo. "La verdad que no me ha hecho ningún comentario con respecto a nosotros dos", aseveró la modelo para las cámaras de "Más Espectáculos". Recordemos que Onelia fue captada con Mario Irivarren a la salida de su departamento y en otro momento, con Facundo en un cine.