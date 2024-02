Nataniel Sánchez anuncia que lanzará su primera canción como solista

La publicación de Nataniel Sánchez no tardó en generar muchas reacciones por parte de sus seguidores. Mientras que algunos se entristecieron por no volver a verla en Al Fondo Hay Sitio, otros aplaudieron su nueva faceta. "Noooo, pensé que regresabas a actuar para la serie. Me quedé triste", "Yo creo que nos vas a sorprender con una bachata", "Nataniel me encantas, te conocí porque bailabas y fuiste campeona con Decklan. Espero que sea una salsa", "Los que pensamos que iba a regresar a AFSH (guiño de payaso)", escribieron.