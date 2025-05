¿Natalie Vértiz aprobó outfit de boda de Alejandra y Said Palao?

Para Natalie, la pareja brilló por su sencillez y clase, pero también resaltaron por sus estilos únicos, lo que hizo que la celebración fuera aún más memorable.

“Ale estaba lindísima con ese vestido, con el que entró al altar en la iglesia, De hecho, de los 2, este fue mi favorito. El otro muy su estilo, es muy al estilo de Ale, ¿no? El que tenía como más lentejuela, brillos”, dijo.

La decoración floral del lugar, cuidadosamente seleccionada, añadió un toque mágico a la ceremonia. La boda de Alejandra y Said es un testimonio de cómo el amor, combinado con buenos gustos y una celebración íntima, crea recuerdos imborrables.

Y en cuanto Said Palao, Natalie Vértiz también le dio su visto bueno: “A mí me encantó y me pareció lindo, él estaba feliz, de verdad que nunca lo había visto así”.